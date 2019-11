Yamaha, nuovo TMAX, in sella alla settima generazione del maxi-scooter per eccellenza

LISBONA – Non è necessario stravolgere un prodotto quando si decide di rinnovarlo, soprattutto se la base di partenza ha una lunga storia di successi. Bisogna intervenire a piccole dosi, aggiungendo novità dentro e fuori senza necessariamente rivoluzionare nulla. Ed è così che è cambiato il maxi-scooter per eccellenza, Yamaha TMAX. Che per il 2020 vede debuttare sul mercato la sua settima generazione in due versioni: TMAX e TMAX Tech MAX, caratterizzata da un allestimento più completo. Affina il look, con piccole novità come la carena ridisegnata, le nuove frecce a LED, una nuova ergonomia della sella (soprattutto nella parte riservata al passeggero) e un nuovo design più snello del codone, che integra anche un nuovo gruppo ottico a forma di T a LED. Il cavalletto centrale e la Smart Key sono oggi di serie, mentre il vano sottosella più ospitare un casco integrale e una borsa, oppure due jet.

Si rinnova anche dentro però il nuovo TMAX 2020, con un bicilindrico che guadagna l'omologazione Euro5 e vede crescere la cilindrata a 560 cc. Caratterizzato da nuovi pistoni forgiati in alluminio e da bielle ridisegnate, è in grado di erogare una potenza di 48 CV a 7.500 giri/min e di 56 Nm a 5.230 giri/min. Ci sono inoltre un nuovo scarico 2 in 1 e una nuova cinghia CVT, mentre l'elettronica prevede due modalità di guida – Touring e Sport – con il controllo della trazione ulteriormente ottimizzato. Le sospensioni beneficiano di un nuovo setting, mentre il telaio resta il classico doppia trave in alluminio. La versione top di gamma, Tech MAX, invece, aggiunge alla dotazione di serie il parabrezza regolabile elettricamente, gli steli della forcella color oro, la sospensione posteriore regolabile, la sella e le manopole riscaldate, il Cruise Control, la esclusiva livrea Tech Kamo e il My TMAX Connect.



Su strada il TMAX 560 conferma la sua tradizione (lunga 19 anni) di maxi-scooter comodo, stabile e "adrenalinico". È più potente rispetto al modello precedente e consuma di meno, grazie al grande lavoro svolto sul motore dagli ingegneri Yamaha. Il baricentro basso lo rende sempre molto ben piantato a terra, in tutte le situazioni. Tiene bene le alte velocità (autostradali), come sempre d'altronde, beneficiando ora anche di un cupolino regolabile elettricamente che protegge bene anche i più alti. Ed è bello da guidare anche nel misto, dove sfoggia ottime dote dinamiche e un setting ancor più equilibrato. La spinta del bicilindrico è corposa, e l'accelerazione è migliorata. Tuttavia, in città si apprezza per la sua capacità (soprattutto in modalità T) di essere docile nell'erogazione. Avrei preferito solo gli specchietti retrovisori un po' meno distanti dal pilota, ma per il resto faccio fatica a trovare difetti. Anche la frenata è buona e l'ABS – abbiamo guidato quasi sempre su asfalto bagnato – funziona "fin troppo" bene.

I prezzi del TMAX partono da 11.999 euro, mentre la versione top di gamma, Tech MAX, viene proposta a 13.799 euro. Entrambi sono disponibili in tutte le concessionarie ufficiali a partire da dicembre.