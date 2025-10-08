Yamaha Tracer 7 e 7 GT, la novità 2026 è la versione con cambio automatico Y-Amt

Yamaha ha introdotto una modifica tecnica sostanziale ai nuovi modelli 2026 sia alla versione base che alla versione GT, per offrire una migliore esperienza di guida e migliori prestazioni touring. Introduce, a partire dal 2026, la trasmissione automatizzata Y-Amt (Yamaha Automated Manual Transmission) già adottata su modelli di cilindrata superiore come Tracer 9 e Tracer 9 Gt. Il sistema consente di scegliere tra due modalità di utilizzo: cambio manuale tramite un comando a bilanciere azionato con indice e pollice, oppure cambio automatico, senza l'impiego della leva frizione. Il dispositivo è integrato con il controllo elettronico dell'acceleratore Yamaha Ride Control, per una gestione più fluida della coppia e delle modalità di guida.

Le Tracer 7 e Tracer 7 Gt, già aggiornate nel 2025 con un design rivisto e nuove soluzioni ergonomiche, mantengono il motore bicilindrico Cp2 e il telaio compatto che caratterizzano il modello. Restano disponibili il display Tft a colori da 5 pollici, la connettività smartphone, la navigazione Garmin StreetCross, il Cruise Control e la forcella a steli rovesciati da 41 mm. La versione Gt include di serie parabrezza maggiorato, manopole riscaldate e borse laterali rigide. Entrambi i modelli sono proposti anche in configurazione 35 kW per i titolari di patente A2. La Tracer 7 sarà disponibile nei colori Redline e Midnight Black, mentre la Tracer 7 Gt sarà proposta in Icon Performance e Tech Black. L'arrivo nei concessionari europei è previsto per gennaio 2026.