Yamaha valorizza l'usato con You Selected Occasion. L'acquisto di seconda mano più semplice, trasparente e affidabile

Con l'obiettivo di valorizzare il mercato dell'usato offrendo maggiore sicurezza e servizi dedicati, Yamaha Motor introduce You Selected Occasion, programma pensato per rendere l'acquisto di una moto di seconda mano un'esperienza più semplice, trasparente e affidabile. L'iniziativa prevede che tutti i veicoli inclusi nel programma siano sottoposti a 56 controlli tecnici certificati dalla rete ufficiale, passaggio che consente di accedere a coperture di garanzia e assistenza stradale dedicate.

La durata della protezione può superare i due anni, in funzione della formula scelta e della tipologia di certificazione. Il progetto si articola su due livelli. La certificazione You Selected Occasion è estesa a usati di qualsiasi marchio e include 12 mesi di garanzia e assistenza, con possibilità di estensione a 24 mesi tramite contributo aggiuntivo. La formula You Selected Occasion Plus è invece riservata esclusivamente alle moto Yamaha e prevede copertura di 24 mesi, che può risultare ancora più ampia per i veicoli già coperti dall'estensione di garanzia della casa fino a sette anni dalla prima immatricolazione.

Il programma comprende anche servizi di supporto lungo tutto il ciclo di utilizzo del veicolo, con l'obiettivo di tutelarne il valore residuo e rafforzare il rapporto tra cliente e rete ufficiale. «L'usato rappresenta il 65% del mercato - ha commentato Andrea Colombi, Country Manager Italia - e vogliamo garantire tranquillità, qualità e affidabilità attraverso la nostra rete, anche a chi acquista da privati senza garanzie. Comprare una moto usata deve essere una scelta fatta con serenità e fiducia».