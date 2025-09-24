​Yamaha WR125R, arriva la versione 2026. Unisce facilità di guida in città e capacità fuoristrada

Yamaha rilancia la WR125R, modello d'ingresso nella gamma dual-sport, pensata per i giovani e per chi vuole avvicinarsi all'adventure riding. La nuova versione 2026 nasce con l'obiettivo di unire facilità di guida in città e capacità fuoristrada. La WR125R è equipaggiata con un monocilindrico 125 cc a 4 valvole, raffreddato a liquido, con sistema Variable Valve Actuation (VVA) che assicura coppia ai bassi e medi regimi e potenza agli alti, per un totale di 11 kW a 10.000 giri/min e 11 Nm a 6.500 giri/min.

Il consumo dichiarato è oltre 40 km/l (modalità Wmtc), mentre l'omologazione è conforme alle normative EU5+. Il telaio a semi doppia culla e le sospensioni Kyb a corsa lunga, con forcella da 41 mm e sistema Monocross, sono abbinati a ruote da 21 e 18 pollici e pneumatici Dunlop D605, per garantire stabilità su strada e prestazioni in off-road. Tra le dotazioni figurano Abs a singolo canale, sella piatta da 875 mm, strumentazione Lcd multifunzione e connettività smartphone tramite app Yamaha MyRide.

Il design si ispira alle off-road competition della Casa, con linee decise, cupolino compatto e doppi fari a Led. Due i colori disponibili: Icon Blue e Yamaha Black. Prezzi e disponibilità saranno comunicati entro fine 2025.