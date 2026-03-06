Yamaha WR125R, leggera e versatile è la porta d'ingresso all'off-road del brand. Facilità di utilizzo per essere guidata dai 16 anni

La nuova Yamaha WR125R, ora disponibile nelle concessionarie ufficiali di Yamaha, punta a proporsi come una delle porte d'ingresso alla gamma off-road del marchio dei tre diapason. Pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote ma anche per chi cerca una moto leggera e versatile, la WR125R punta su maneggevolezza e facilità di utilizzo. Il modello è guidabile a partire dai 16 anni con patente A1 oppure con patente B dai 18 anni.

La piccola dual-sport Yamaha è equipaggiata con un motore monocilindrico da 125 cc dotato di tecnologia Variable Valve Actuation (VVA), sistema che ottimizza l'erogazione ai diversi regimi di utilizzo, con l'obiettivo di coniugare prestazioni vivaci e consumi contenuti. Dal punto di vista ciclistico, la moto adotta una configurazione pensata per l'utilizzo misto tra asfalto e fuoristrada. Il telaio leggero e le sospensioni Kyb a lunga escursione contribuiscono ad assorbire le irregolarità del terreno, garantendo comfort e controllo su percorsi urbani ed extraurbani.

La WR125R sarà inoltre protagonista del Father & Son Weekend, evento organizzato da Yamaha il 21 e 22 marzo a Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza e dedicato alla passione condivisa tra padri e figli per il mondo delle due ruote.