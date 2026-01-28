Yamaha WR125R, versione speciale che unisce il mondo dell'adventure riding a un'estetica ispirata agli anni '90

Yamaha ha acceso i riflettori al Motor Bike Expo 2026 su una versione speciale da esposizione della WR125R, uno dei modelli più rappresentativi della gamma 125 del marchio per il 2026. Una reinterpretazione dal forte impatto visivo che ha unito il mondo dell'adventure riding a un'estetica ispirata agli anni '90, fatta di colori intensi, grafiche audaci e contrasti cromatici. Il progetto è nato per dialogare con le nuove generazioni, in particolare Gen Z e Alpha, puntando su un linguaggio visivo più vibrante e distante dal minimalismo degli ultimi anni. La moto è diventata così un'espressione di stile personale, una sorta di avatar che punta a raccontare identità e carattere attraverso soluzioni grafiche multilivello e accostamenti cromatici decisi. La WR125R si è proposta come porta d'ingresso al mondo adventure Yamaha: una 125 pensata per i neofiti del motociclismo ma anche per chi cercava un mezzo leggero, intuitivo e versatile.

Dalla mobilità urbana ai percorsi extraurbani, fino alle uscite del fine settimana, il modello ha puntato a offrire un'esperienza di guida flessibile e accessibile. Sul piano tecnico, la WR125R ha mantenuto i suoi elementi distintivi: motore 125 cc con tecnologia Variable Valve Actuation, assetto dual-sport, telaio agile, sospensioni a lunga escursione e ruote da 21» all'anteriore e 18» al posteriore, pensate per l'uso reale in offroad. Caratteristiche che, insieme a una posizione di guida ergonomica e a consumi contenuti, ne hanno rafforzato la vocazione all'uso quotidiano senza rinunciare allo spirito avventuroso. Con questa interpretazione speciale presentata a Verona, Yamaha ha proposto una nuova chiave di lettura della WR125R, in cui stile, personalizzazione e versatilità si sono fusi con la tradizione tecnica del marchio, proiettando il modello verso un immaginario più contemporaneo e orientato alle nuove generazioni.