Yamaha XMAX Iron Max, in sella alla versione “premium”

BARCELLONA - Come da ormai tradizione, Yamaha lancia anche sull’ultima generazione di XMAX la nuova serie speciale chiamata Iron Max Special Edition. Punta principalmente sull’esclusività dei materiali utilizzati e su un design impreziosito da elementi distintivi. È una variante realizzata per soddisfare i clienti più esigenti e lo fa utilizzando innanzitutto la nuova colorazione Sword Grey: un grigio antracite satinato che coniuga eleganza e sportività. Ma anche dettagli come lo speciale disegno della sella con schienalino passeggero integrato, le pedane pilota in alluminio, il profilo cromato del tachimetro, la lente fumédella luce posteriore e il retroscudo con inserti in pelle. Esclusi i dettagli estetici che differenziano questa Special Edition dalla variante standard, la sostanza resta quella che ha reso il nuovo XMAX – ancora una volta – un modello di grande successo per il marchio dei Tre Diapason: basti pensare che solo nel 2018 ne sono state vendute più di 17.000 unità. Ci sono dunque la Smart Key (la chiave elettronica da tenere in tasca, per intenderci), il motore Euro 4 da 400 cc, 300 cc e 125 cc, raffreddato a liquido con di serie controllo della trazione e ABS per una maggiore sicurezza, e un vano sottosella che rappresenta una vera e propria ciliegina sulla torta: può ospitare due caschi integrali e altri oggetti.

Per scoprirne il comportamento dinamico, abbiamo messo alla prova la versione da 300 cc sulle strade di Barcellona e dintorni, alternando città, tangenziale e curve da raccordare. L’XMAX si conferma uno scooter maneggevole e stabile. È facile e offre una posizione di guida perfetta. Ha un bel motore (28 CV e 29 Nm), ottimo per il commuting urbano e adatto anche agli spostamenti fuori città, digerendo volentieri tratti autostradali. È buona la protezione aerodinamica offerta e anche la frenata resta uno dei suoi punti di forza. Tra le curve l’XMAX è preciso, stabile ed intuitivo. È anche leggero e rapido nei cambi di direzione e in mani esperte regala delle belle soddisfazioni (e delle belle pieghe, prima che il cavalletto tocchi l’asfalto). È, insomma, un mezzo “premium” comodo e pratico che coniuga il comfort di un maxi scooter con l’ingombro e la versatilità di un ruota alta.

È già disponibile nelle concessionarie con prezzi compresi tra i 5.190 e i 7.190 euro (in funzione della cilindrata), con una differenza di 400 euro rispetto alla versione standard. E può essere ulteriormente impreziosito dai pacchetti dedicati: Urban Pack, con bauletto da 39 litri, imbottitura dello schienalino, schermo alto, portapacchi e borsa; Sport Pack, con un cupolino più piccolo scuro e con pedana, portatarga e cover dedicati; e Winter Pack, caratterizzato da manopole riscaldate, display con indicazione della temperatura, coprigambe e presa USB.