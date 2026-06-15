Yamaha XSR900 GP, ora c'è anche la livrea dedicata a Kenny Roberts. Versione 2026 anche con colorazione Legend Yellow

Yamaha porta nelle concessionarie la XSR900 GP model year 2026, aggiornando il modello di punta della famiglia Sport Heritage con una nuova colorazione che rafforza il legame con il passato agonistico della casa giapponese. La novità principale è infatti rappresentata dalla livrea Legend Yellow, dedicata a Kenny Roberts, una delle figure più conosciute della storia del motociclismo mondiale, che consente a Yamaha di combinare contenuti tecnici moderni con richiami stilistici al patrimonio sportivo del marchio.

La XSR900 GP rappresenta la massima espressione di questo approccio, reinterpretando in chiave contemporanea le linee delle moto da Gran Premio che hanno caratterizzato gli anni Settanta e Ottanta, periodo nel quale Yamaha ha costruito una parte importante della propria identità sportiva. Il pilota statunitense, tre volte campione del mondo della classe 500, è stato uno dei protagonisti assoluti della storia del marchio nelle competizioni motociclistiche e la nuova Legend Yellow si ispira direttamente alle YZR500 che hanno accompagnato Roberts nei suoi successi iridati.

Al centro del progetto resta il motore CP3 da 890 centimetri cubi, il tre cilindri che equipaggia diversi modelli della gamma Yamaha e che rappresenta una delle unità più importanti dell'attuale offerta del costruttore giapponese. La ciclistica si affida a componenti di alto livello e l'equipaggiamento tecnologico include anche un display TFT a colori da cinque pollici con connettività per smartphone tramite l'applicazione MyRide.