Zero FX Nature Experience, il light enduro a zero emissioni che concilia uomo e natura

Si chiama Zero FX Nature Experience il nuovo progetto del Brand californiano leader globale nel segmento delle moto elettriche pensato per tutti i turisti amanti delle due ruote che hanno voglia di intraprendere una nuova attività outdoor entusiasmante ed ecosostenibile. Si tratta di una iniziativa che interesserà gran parte del territorio italiano, che ha come scopo sia quello di offrire agli utenti un'esperienza inedita dove avventura, adrenalina e contatto con la natura si fondono alla perfezione, e sia quello di permettere al grande pubblico di comprendere quanto possa essere divertente e conveniente una moto elettrica.

"In Italia c'è ancora la percezione che la moto elettrica sia poco divertente, che non sia una vera moto perché non fa rumore. Questo pensiero sta già cambiando rapidamente a livello globale, e in molti Paesi il mercato dell'elettrico – complici anche infrastrutture più sviluppate – sta dando importanti segnali. Con questo nuovo concept che abbiamo sviluppato però contiamo di conquistare rapidamente anche il nostro pubblico, che con una forte tradizione motociclistica è un po' più scettico. Solo vivendo un'esperienza come questa si può realmente capire quanto preziosa e divertente possa rivelarsi una moto elettrica", ha dichiarato Umberto Uccelli, Direttore Generale Europa di Zero Motorcycles.

Una tappa importantissima di questa nuova formula è quella di Sestriere, comune in cui da tempo si sta investendo sulla mobilità green considerata fondamentale per rendere questa meta turistica montana competitiva a livello internazionale. E proprio immersi nella natura e circondati da animali di diverso genere, abbiamo avuto la possibilità di effettuare la nostra experience in sella alla Zero Motorcycles FX, protagonista assoluta di questa iniziativa. È una piccola enduro, molto performante, agile e divertente. Ci ha accompagnato nei suggestivi sentieri di strada battuta, saliscendi, guadi, percorsi tortuosi, sorprendendoci per le prestazioni offerte. Con i suoi 131 kg di peso e una potenza di 44 CV e 106 Nm (disponibile subito) si è rivelata entusiasmante su questo tipo di percorso, lasciandoci immaginare quanto possa essere efficace anche nella "giungla" urbana.

Può essere guidata con la Patente A2, ha un'autonomia di 146 km, vanta consumi equivalenti in carburante pari a 0,48 l/100 km (ciclo urbano) e viene proposta a 13.480 euro: che con gli incentivi statali di 3.000/4.000 euro + quelli regionali possono diventare meno della metà. Non prevede costi di manutenzione (anche niente bollo ed RCA ridotta), si ricarica in meno meno di 2 ore con la presa rapida e in circa 9 con la presa tradizionale. Spinge fortissimo appena si apre il gas. Soddisfa le esigenze di un neofita, che può godersi la guida senza dover pensare a troppe cose, ma nelle mani di un esperto diventa un oggetto con cui è possibile fare "grandi numeri". E in quel contesto incontaminato, dove il contatto con la natura è davvero intenso, si è rivelato il mezzo ideale per divertirsi all'insegna dell'avventura, senza inquinare e senza far rumore.

“Attraverso il progetto Zero FX Nature Experience, Zero Motorcycles vuole proporsi come collettore tra l'emozione che nasce dalla guida di una moto elettrica in un contesto naturalistico e l'offerta di servizi per viaggiatori innovativi, che possono riguardare sia i tour operator sensibili al mototurismo, sia quelle strutture ricettive che hanno intenzione di ampliare e rinnovare le proprie proposte turistiche", spiega Claudio Carfora, Country Manager Italia di Zero Motorcycles. "Dal 2021, in sinergia con gli enti locali, lanceremo progetti di valorizzazione del territorio dando vita a un innovativo concetto di viaggio naturalistico, ecologico, divertente e aperto a tutti gli amanti delle due ruote. Un nuovo modo di esplorare, su sentieri dedicati, senza contaminare, ascoltando i rumori della natura che ci circonda, osservando gli animali indisturbati nel loro habitat naturale”.

Altra meta in cui il progetto Zero FX Nature Experience ha iniziato a gettare i sui primi semi, è il comprensorio di Breuil-Cervinia, un’area che si estende dai 1.524 metri del comune di Valtournenche, ai 3.480 metri del Plateau Rosà, sfiorando i 4.000 metri con il piccolo Cervino. Include anche i 4.478 metri dell’imponente massiccio del Cervino, la montagna simbolo della zona, “la piramide perfetta”.