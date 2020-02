Alstom consegna il primo autobus elettrico a Strasburgo

(Teleborsa) - Anteprima mondiale per Alstom che ha consegnato il primissimo autobus Aptis al 100% elettrico alla Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS), l'operatore dei trasporti della città di Strasburgo.

La consegna rappresenta un passo fondamentale per Alstom, che punta a essere l'attore più innovativo a livello mondiale nella

mobilità intelligente e sostenibile. Successivamente a questa importante consegna, CTS formerà 150 conducenti per la guida dei nuovi veicoli.

Durante la fase di formazione iniziale, l'autobus circolerà per le strade di Strasburgo con la livrea che la flotta di Aptis adotterà una volta in pieno servizio sulla linea H. Con una lunghezza di 12 metri e dotati di 3 porte, gli autobus Aptis sono stati progettati presso l'Eurométropole di Hangenbieten. Si tratta dei primi autobus elettrici nella flotta di veicoli di CTS.

"Questo è un grande momento per Alstom. Siamo orgogliosi di consegnare il primo autobus del gruppo a Strasburgo, la città che per prima ha avuto fiducia in noi ed è situata ad appena qualche chilometro dal nostro sito di produzione", afferma Jean-Baptiste Eyméoud, Senior Vice President di Alstom in Francia.

I veicoli richiesti dalla città di Strasburgo sono concepiti per la ricarica lenta, in deposito durante la notte. Aptis è stato scelto inoltre da RATP e da Île-de-France Mobilités, e dalle aree metropolitane di Grenoble, La Rochelle e Toulon, dove la messa in servizio commerciale

è prevista per quest'anno.