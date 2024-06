“Ape” a idrogeno in pista per 24 ore di guida. Prova del motocarro svolta in concomitanza con la 24 Ore di Le Mans

L'idrogeno può riservare piacevoli sorprese come la possibilità guidare per 24 ore consumando solo 2 kg di gas (compresso). L'originale prova, che vista la durata si è svolta in concomitanza con la 24 Ore di Le Mans, ha visto impegnato senza soste per il rifornimento un motocarro di fabbricazione Indiana allestito allo scopo dalla start-up francese Systemics. Il test si è svolto sul circuito di kart Alain Prost all'interno del villaggio di Le Mans nell'ambito della settimana della celebre 24 Ore.

Ed al volante - o meglio al manubrio, visto la tipologia del veicolo, si sono alternati i piloti di MissionH24, un programma di collaborazione tra l'automobile club De l'ouest (Aco) che organizza la 24 ore e H24Project con l'obiettivo è la creazione di una categoria H2 per gareggiare nell'endurance. Ricordiamo che quest'anno per la prima volta i prototipi H2 sono stati riforniti di idrogeno in pubblico. L'H24 di MissionH24, l'Alpenglow Hy4 di Alpine, la Ligier Bosch JS2 RH2 e la Foenix della filiale GCK Solution F sono scese sul leggendario circuito della Sarthe per una demo di oltre 13 chilometri.