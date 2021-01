Audi, emissioni di CO2 nel 2020 inferiori agli obiettivi europei. La riduzione è del 20% rispetto al 2019

INGOLSTADT - Le emissioni medie dei veicoli che la casa automobilistica Audi ha venduto in Europa l’anno scorso si sono attestate a 101,5 grammi di biossido di carbonio (CO2) per chilometro percorso, che rappresenta una riduzione di quasi il 20% rispetto ai dati del 2019. La casa dei quattro anelli si è attestata ben al di sotto della soglia di 105,6 g/km richiesta dalla legge. Come spiegato dal marchio, grazie a queste cifre Audi ha contribuito «decisamente» e positivamente ai risultati del gruppo Volkswagen, che avrebbe dovuto raggiungere che la media delle emissioni di tutte le sue vetture immatricolate in Europa non avrebbe superato i 95 grammi di CO2 per chilometro per rispettare le nuove normative Ue. Le nuove norme europee sulle emissioni di anidride carbonica per i veicoli leggeri, che sono entrate in vigore nel 2020, richiedono ai produttori di non superare la media di 95 grammi di CO2 per chilometro percorso per le loro auto vendute nella regione durante tutto l’anno, se vogliono evitare multe che potrebbero arrivare a miliardi di euro.

Tuttavia, questa misurazione è fatta a livello di gruppo, quindi ogni marchio ha degli obiettivi per contribuire al produttore totale per non superare i limiti stabiliti. «La sostenibilità è un pilastro centrale della nostra strategia aziendale. Consideriamo il valore medio delle emissioni di CO2 della flotta è un indicatore importante, e continueremo a muoversi fortemente nella nostra strategia di elettrificazione,» ha sostenuto il direttore delle vendite e marketing Audi, Hildegard Wortmann. Per raggiungere queste cifre, l’azienda ha evidenziato l’effetto che hanno avuto modelli come l’ Audi e-tron 100% elettrico e veicoli ibridi plug-in. Audi lancerà presto la nuova e-tron GT e la Q4 e-tron, che diventerà il primo modello basato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen. «Continueremo ad aumentare la proporzione di modelli elettrici ed elettrificati nella nostra gamma. Nel 2021, lanceremo interessanti modelli completamente elettrici in altri due segmenti», ha aggiunto Wortmann.