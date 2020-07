Auto, calano emissioni da benzina e diesel nei 6 mesi. Si registra un -26,1% rispetto a stesso semestre 2019

ROMA - Nei primi sei mesi del 2020 le emissioni di CO2 da benzina e gasolio per autotrazione sono calate del 26,1%Da gennaio a giugno 2020 le emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina e gasolio per autotrazione sono diminuite del 26,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel solo mese di giugno il calo è stato del 12,3%. Ô quanto emerge da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci.Lo studio del Centro Studi Continental consente di suddividere i dati relativi alle emissioni di CO2 derivate dal consumo di benzina da quelli relativi alle emissioni di CO2 derivate dall’uso di gasolio. Da questa ulteriore elaborazione emerge che il calo delle emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina per autotrazione nei primi sei mesi del 2020 è stato del 30,6%. La diminuzione delle emissioni di CO2 derivate dall’uso di gasolio per autotrazione, sempre da gennaio a giugno 2020, è stata invece del 24,7%.