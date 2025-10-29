Auto elettriche inquinano meno ma dopo 2 anni di utilizzo. Studio ha valutato intero ciclo di vita dei veicoli

Le auto elettriche inquinano meno di quelle a benzina se si valuta il loro intero ciclo di vita: sebbene all'inizio abbiano un impatto ambientale maggiore (dovuto soprattutto all'estrazione del litio e alla produzione delle batterie), dopo due anni di utilizzo comportano una riduzione delle emissioni cumulative di anidride carbonica. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Plos Climate dalla Duke University negli Stati Uniti. La ricerca ha stimato le emissioni di CO2 e inquinanti in quattro possibili scenari con una crescente adozione dei veicoli elettrici negli Stati Uniti fino al 2050. L'analisi ha incluso le emissioni derivanti dalla produzione di carburante, dalla produzione di batterie, dall'assemblaggio dei veicoli e dal funzionamento, sia per i veicoli elettrici che per quelli a benzina.

Secondo i risultati, nei primi due anni di utilizzo le auto elettriche producono circa il 30% in più di emissioni di CO2 rispetto a quelle a combustione interna, a causa dei processi energivori legati all'estrazione del litio e alla produzione delle batterie. Tuttavia, a partire dal secondo anno, la tendenza si inverte: i veicoli elettrici iniziano a ridurre le emissioni cumulative e diventano complessivamente più sostenibili. Lo studio stima inoltre che ogni chilowattora aggiuntivo di capacità delle batterie agli ioni di litio consentirà di evitare, in media, 220 chilogrammi di CO2 nel 2030 e 127 chilogrammi nel 2050. Inoltre, tenendo conto sia dell'inquinamento atmosferico che dell'impatto sul cambiamento climatico, il valore economico dei danni ambientali generati dai veicoli a benzina nel corso della loro vita utile è oggi compreso tra due e tre volte e mezzo quello delle auto elettriche.

«La nostra ricerca dimostra che il passaggio ai veicoli elettrici può migliorare sensibilmente il clima e la qualità dell'aria nel tempo», afferma il primo autore dello studio, Pankaj Sadavarte. «Man mano che la rete elettrica americana diventa più pulita, i vantaggi economici e ambientali delle auto elettriche saranno sempre più evidenti».