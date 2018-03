Auto elettriche, Milano fissa l'obiettivo di mille punti di ricarica entro 2 anni. Oggi sono 32

MILANO - Milano punta ad avere mille stalli di ricarica per veicoli elettrici entro i prossimi due anni. Il dato è emerso in commissione congiunta Urbanistica e Mobilità a Palazzo Marino, sede del Comune, dove è stato fatto il punto della situazione. Nel capoluogo lombardo oggi sono solo 32 le colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici, 20 a corrente alternata e 12 a corrente continua. Oltre a queste, ci sono 28 barre di ricarica per quadricicli elettrici, per 320 stalli di ricarica. Obiettivo dell'amministrazione è però arrivare a mille con una serie di progetti, tra cui un bando di Regione Lombardia da 1,6 milioni di euro, che saranno utilizzati per realizzare circa 200 luoghi di ricarica elettrica, per 400 stalli nuovi.

Attraverso fondi europei saranno realizzate circa 132 stalli in 33 aree di mobilità, per il 50 per cento di ricarica lenta e il 50 ricarica veloce. Con il progetto Share&City infine altri 10 luoghi, con 60 nuovi stalli. «Vogliamo favorire la scelta dell'elettrico per gli spostamenti in città - ha commentato l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli -, ma servono le infrastrutture. In Area C sono raddoppiati nel 2017 gli ingressi di veicoli elettrici, che sono comunque inferiori a mille al giorno». Anche le auto ibride hanno accesso gratuito nella zona a traffico limitato del centro fino a ottobre del 2019.

L'opposizione chiede di mantenere questa politica. «Bisogna incentivare l'acquisto di auto ibride e gpl, che oggi pagano, anche con l'esenzione ad Area C», ha commentato il consigliere Fabrizio De Pasquale di Forza Italia.