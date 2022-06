Biocarburanti tagliano emissioni CO2 solo del 5%. Tenendo conto dell’intero ciclo di vita del mezzo

Un’auto ibrida alimentata da Biocarburanti (e-fuels) produce solo il 5% in meno di emissioni di CO2 nel suo intero ciclo di vita rispetto ad un’auto a benzina. Lo sostiene la ong internazionale Transport & Environment, che ha calcolato le emissioni di CO2 sull’intero ciclo di vita di un’ auto alimentata a combustibili sintetici acquistata nel 2030. Il settore auto da solo è responsabile del 12% del totale delle emissioni climalteranti in Europa. Per l’analisi comparativa è stata scelta un’auto ibrida, perché è quella a cui corrispondono le minori emissioni nell’intero ciclo di vita, quando vengono utilizzati i combustibili sintetici per alimentarla. Questo dato si basa sullo scenario più realistico, che prevede una miscelazione degli e-fuels con i carburanti tradizionali. D’altro canto, è la stessa industria dei combustibili ad ammettere, nelle proprie stime, che nel 2035 gli e-fuels potrebbero soddisfare appena il 3% della domanda di carburante stradale in Europa.

«Questa analisi mette la parola fine sulla presunta viabilità dei carburanti sintetici per la decarbonizzazione di auto e furgoni», ha dichiarato Veronica Aneris, Direttrice di T&E Italia. «I veicoli elettrici a batteria sono pronti oggi, meno costosi, più efficienti e offrono un risparmio di CO2 significativamente maggiore anche considerando le emissioni di CO2 sull’intero ciclo di vita». L’analisi del ciclo di vita tiene conto delle emissioni derivanti dall’estrazione dei materiali, dalla produzione dei componenti (comprese le batterie), dall’assemblaggio del veicolo, riciclo e smaltimento. Nella fase di utilizzo, per le auto con motore a combustione, sono state conteggiate le emissioni dirette dallo scarico e quelle «a monte» del carburante. Per le auto elettriche sono state conteggiate le emissioni dirette derivanti dalla generazione di elettricità e dalle infrastrutture elettriche (ad esempio, la produzione di pannelli solari e turbine eoliche).