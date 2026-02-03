BMW Group avvia riciclo diretto batterie auto elettriche. Con Encory recupererà materie prime per riutizzo

Bmw Group ed Encory GmbH hanno avvitato un processo di riciclo diretto per il recupero delle materie prime delle batterie. Con l'entrata in funzione del nuovo Cell Recycling Competence Center (Crcc) di Salching, nella Bassa Baviera, il Gruppo tedesco porta infatti a regime una tecnologia sviluppata internamente che consente di reintegrare i materiali direttamente nel ciclo produttivo delle celle, riducendo il consumo energetico. Il processo si basa su uno smontaggio meccanico ad alta efficienza delle celle complete e dei residui di produzione, evitando le tradizionali fasi chimiche o termiche ad alto impatto.

Le materie prime recuperate vengono così reintrodotte nella produzione pilota del Cell Manufacturing Competence Center di Parsdorf, creando un circuito virtuoso tra sviluppo, produzione e riciclo. A regime, il centro sarà in grado di trattare diverse decine di tonnellate di materiale all'anno. «Il nostro processo di riciclo diretto ci colloca all'avanguardia del settore - ha dichiarato Markus Fallböhmer, senior vice president Battery Production di Bmw AG - e offre un enorme potenziale per ottimizzare la produzione delle celle per batterie».

La struttura, gestita da Encory, joint venture tra Bmw Group e Interzero Group, impiega circa 20 collaboratori e si avvale prevalentemente di partner regionali. La proprietà intellettuale del processo resta al Bmw Group, mentre il know-how sulle celle per batterie viene consolidato all'interno dei centri di competenza di Monaco, Parsdorf e Salching.