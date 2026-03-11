Bologna, bus a idrogeno in arrivo. Da maggio 127 mezzi destinati al trasporto pubblico locale

Arrivano a Bologna i nuovi autobus a idrogeno destinati al trasporto pubblico locale. Nel bacino metropolitano entreranno progressivamente in servizio a partire da maggio 127 mezzi a zero emissioni, acquistati grazie a un investimento di circa 75 milioni finanziati con fondi del Pnrr. "È un passo in più, un passo concreto verso una città più ecosostenibile», ha dichiarato Giuseppina Gualtieri, presidente e ad di Tper. «Con questo investimento, pari a circa 90 milioni, dotiamo l'area metropolitana di nuovi mezzi ecologici e ridurremo di circa 7.800 tonnellate le emissioni di Co2».

«Questo è il modo, insieme al tram, con cui vogliamo pulire i cieli della città - ha spiegato il sindaco di Bologna Matteo Lepore - Abbiamo ridotto di circa 20mila auto al giorno il flusso di veicoli privati e stiamo diminuendo le emissioni di Pm10 e biossido di azoto». «Se vogliamo una città che migliori la qualità dell'aria, la scelta del trasporto pubblico, soprattutto elettrico e a idrogeno, è quella giusta», ha aggiunto. Il progetto prevede anche la realizzazione del nuovo impianto di distribuzione dell'idrogeno all'interno del deposito di via Battindarno, realizzato con tecnologie avanzate e dotato di sistemi di sicurezza e controllo automatizzato. L'impianto è sviluppato dalla società TPH2 partecipata da Tper e dal gruppo Wolftank.