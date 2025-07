Auto elettriche, colonnine nel 45% delle aree di servizio in autostrada. Dove ricaricare? La mappa italiana

Nell'ultimo anno le colonnine per la ricarica delle auto elettriche in Italia sono aumentate di oltre 10 mila unità. Ce ne sono in quasi la metà delle stazioni di servizio autostradali. È quanto emerge dal monitoraggio trimestrale delle infrastrutture di Motus-E, secondo cui al 30 giugno 2025 risultano 67.561 punti di ricarica a uso pubblico installati nella Penisola, di cui 1.569 installati negli ultimi tre mesi.

Qual è la situazione sul sistema autostradale?

I punti di ricarica in autostrada raggiungono quota 1.159, coprendo i 45% delle stazioni di servizio. L'85% delle colonnine è di tipo veloce in corrente continua, mentre il 62% supera i 150 kW di potenza. La crescita in questi mesi è stata importante: nel 2023 i punti attivi erano 657, nel 2024, invece, 963. In via di attivazione altre 49 unità, che saranno presto pronte. Altri 2.527 punti (di cui il 59% e di tipo veloce in corrente continua e il 41% ha una potenza superiore a 150 kW) sono stati installati entro 3 km dai caselli, per garantire la copertura elettrica dopo i lunghi viaggi e non rischiare di restare a piedi. «L'infrastruttura di ricarica italiana continua a espandersi e, in particolare, la situazione in autostrada è notevolmente migliorata, permettendo oggi di viaggiare in elettrico in modo sempre piu sereno lungo le principali arterie del Paese», ha aggiunto Fabio Pressi, Presidente di Motus-E.

La mappa dei punti in Italia

Sulla Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici (www.piattaformaunicanazionale.it/idr) si possono scoprire tutti punti di ricarica più vicini. Sul sito, realizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stata messo a punto una mappa dettagliata, città per città, colonnina per colonnina. Si tratta dell'unica mappatura ufficiale ed è consultabile sia in formato cartina che attraverso una lista in cui vengono esplicitati nome e numero identificativo, indirizzo, orari di apertura, tipologia di accesso e connettori. Si possono infine verificare lo stato di attivazione e la possibilità di usufruire di altri servizi non essenziali, come la prenotazione o il lettore RFID. Il sistema permette, inoltre, di fare una ricerca filtrata e confrontare in tempo reale i vari punti di ricarica selezionati, così da individuare quello più adatto alle proprie esigenze.