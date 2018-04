Colonnine e car sharing elettrico, Roma va verso la mobilità ecologica

ROMA - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ricevuto in consegna, stamane in piazza del Campidoglio, dal direttore generale di Groupe Psa Massimo Roserba quattro auto elettriche della Citroen in comodato d’uso gratuito che andranno ad arricchire la flotta del Comune. «Sono bellissime e importanti per la città, sono perfette come city car - ha commentato Raggi -. Noi stiamo rinnovando la nostra flotta e progressivamente la trasformeremo in elettrica. Il futuro della mobilità è l’elettrico, da oggi ai nostri partner si aggiunge anche Citroen che ci aiuta a rinnovare la flotta dei veicoli di Roma Capitale».

«Stiamo lavorando sullo sharing elettrico e siamo fiduciosi di installare, entro il 2020, almeno 700 colonnine per la ricarica elettrica o anche di più. Vogliamo incentivare la modifica del parco auto che circola in città, questo è il futuro e i cittadini devono sapere che c’è un’amministrazione vicina e che vuole aiutarli da questo punto di vista», ha affermato la sindaca che poi ha commentato: «L’auto è automatica, dovrò fare un pò di scuola guida, ma mi dicono sia facilissima da guidare...». Roserba da parte sua ha espresso supporto all’amministrazione comunale per la scelta dell’elettrico e ringraziato Raggi per la Formula E. Di recente la prima cittadina aveva preso in consegna anche vetture Nissan elettriche.