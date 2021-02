Con Nex To Stellantis promuove la eco-mobilità nelle università. Arrivano le Tower per la ricarica multienergetica

TORINO - Stellantis ed Edisu (che promuove lo studio universitario) sostengono con Next To la sostenibilità ambientale offrendo servizi di mobilità e gestione urbanistica a impatto zero nelle residenze degli studenti. L'obiettivo del progetto congiunto presentato presso la Regione Piemonte, che coinvolgerà 150mila giovani, è creare sensibilità nelle nuove generazioni verso la e-mobility e tutti i più avanzati concetti di sostenibilità.

Un impegno spalmato su diversi fronti. La collaborazione con la start-up Solerzia, partner dei principali player nazionali dell’energia, garantirà ad esempio l'installazione in tre residenze universitarie di totem intelligenti e multifunzionali denominati “Tower” che, grazie a un impianto fotovoltaico integrato, permettono la ricarica elettrica di auto, bici e monopattini, e in più l’applicazione di sistemi di videosorveglianza, pannelli informativi, defibrillatore, sistemi di connettività e potenziamento wi-fi oltre a tante altre smart feature. Inoltre Edisu potrà usufruire di due Jeep ibride Renegade 4xe in comodato e, tramite specifici questionari ai quali gli studenti risponderanno, il brand Jeep potrà conoscere le esigenze dei propri clienti per mettere a punto nuovi servizi collegati alla mobilità elettrica.

“La collaborazione con Edisu Piemonte – spiega Roberto Di Stefano, responsabile della e-Mobility di Stellantis – è un’ulteriore conferma che la nostra azienda crede nei giovani e nel loro potenziale. Da tempo abbiamo avviato numerose attività con atenei e università italiane per costruire un futuro pulito. Da più di un anno abbiamo coinvolto 10 mila studenti che hanno partecipato a 11 lectio magistralis e a una dozzina di challenge, da cui sono emerse un centinaio di idee ritenute molto interessanti dai nostri esperti”.

“Nel 2050 – aggiunge Di Stefano - oltre il 68% della popolazione mondiale vivrà nelle città e oggi siamo al centro di una grande transizione che cambierà radicalmente il modo di concepire la mobilità. A livello planetario registriamo confortanti posizioni, come quella di Joe Biden che vuole fare della lotta al cambiamento climatico uno dei fulcri del suo mandato, e quella dell’Unione Europea che si pone obiettivi sempre più ambiziosi di riduzione delle emissioni. Ci indicano l’obiettivo a cui puntare nel prossimo futuro: uno sviluppo economico industriale con emissioni quasi nulle”.

Il team e-Mobility di Fca (oggi integrato nel gruppo Stellantis) ha dato vita a un sistema articolato e rispettoso dell’ambiente, ma anche competitivo economicamente, per rendere le cose semplici ai clienti che vogliono guidare elettrico. Dalle app che consentono di accedere al più ampio network di servizi di ricarica pubblica a livello europeo con 200 mila stazioni di ricarica in 21 Paesi all'impianto V2G (Vehicle-to-Grid) che nel complesso di Mirafiori offre colonnine capaci di interagire con la rete di distribuzione, restituendo o immagazzinando energia per la ricarica delle vetture elettriche.

“I giovani – conclude Di Stefano - sono il motore a zero emissioni del nostro futuro. La forza del nostro progetto congiunto sta nel fatto di poter fare leva su studenti provenienti da differenti aree di studio, con un doppio obiettivo. Da un lato trasmettere nozioni e informazioni sulla mobilità elettrificata approfondendo temi come il recupero delle batterie a fine vita, le diverse modalità di ricarica, le nuove offerte di servizi innovativi per i clienti. Dall’altro lato, con hackathon e challenge stimoleremo i giovani a esprimere idee e suggerimenti per agevolare la transizione all’elettrico, ma soprattutto faremo in modo di conoscere le loro opinioni e la loro visione del futuro, per poter offrire presto prodotti e servizi che incontrino la loro approvazione. Dobbiamo rendere le nostre città più intelligenti, creando i presupposti per una rapida rivoluzione delle infrastrutture”.