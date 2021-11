Cop26, Ford aderisce alla RouteZero. Prevede la vendita di soli veicoli elettrici a partire dal 2040

GLASGOW - Nel rispetto dell’annuncio fatto sullo stop alla vendita di vetture termiche dal 2030, Ford ha firmato l’iniziativa chiamata RouteZero alla Cop26. L’accordo, non vincolante, prevede lo stop alla vendita di veicoli termici a livello globale dal 2040. La firma di Ford, avvenuta in occasione della conferenza sul clima di Glasgow, si concilia con gli impegni assunti da Ford nell’ambito dell’agenda del presidente Biden per ridurre le emissioni di gas serra negli Stati Uniti del 50-52% entro il 2030.

L’Ovale Blu ha inoltre annunciato di essere sulla buona strada per raggiungere il 40-50% delle vendite di veicoli completamente elettrici negli Stati Uniti entro il 2030. In parallelo, Ford ha aderito al Better Climate Challenge proposto dal Dipartimento dell’Energia statunitense per dimezzare le emissioni di gas serra nei suoi impianti nello stesso lasso di tempo. «Ci stiamo muovendo ora per fornire veicoli elettrici innovativi per molte persone e non per poche - commenta la responsabile sulla sostenibilità di Ford Cynthia Williams - dobbiamo fare presto per raggiungere questi obiettivi: proteggere il nostro pianeta, lavorare per un’economia green e creare valore per i nostri clienti e azionisti. Per avere successo dobbiamo lavorare tutti insieme.

Partnership come RouteZero possono dare lo slancio giusto e fornire soluzioni reali». Il presidente di Ford Europa Stuart Rowley sottolinea l’importanza del settore dei veicoli commerciali per centrare l’ambizioso target: « Ford ha firmato l’ambiziosa iniziativa RouteZero che mira a ridurre le emissioni di carbonio associate al trasporto su strada. Ci uniamo a più di 50 aziende, città e regioni che si sono impegnate a lavorare insieme per il 100% di auto e furgoni a emissioni zero a livello globale entro il 2040 e nei principali mercati entro il 2035». «L’elettrificazione - prosegue Rowley - rappresenta la trasformazione più vasta del nostro settore in oltre 100 anni e in Ford Europa lavoriamo con l’ambizione di creare un futuro completamente elettrico redditizio in modo sostenibile. Lo stiamo facendo sia con i veicoli passeggeri che con i veicoli commerciali».