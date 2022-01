Corte Ue contro ricorsi Parigi, Bruxelles e Madrid. Non posso limitare circolazione auto in base alle emissioni

BRUXELLES - I ricorsi dei comuni di Parigi, Bruxelles e Madrid contro il regolamento «euro 6» sono non legittimi e vanno respinti. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Ue. La vicenda riguarda il regolamento del 2016 - seguito allo scandalo Dieselgate - che fissa i valori delle emissioni per le prove in condizioni reali di guida delle automobili. Le tre città avevano presentato altrettanti ricorsi contro la parte del provvedimento che impedirebbe loro di imporre limitazioni alla circolazione in base alle emissioni inquinanti dei veicoli. I ricorsi erano stati parzialmente accolti dal Tribunale Ue. Con le sentenze di oggi, la Corte annulla la decisione del Tribunale perché le città non sono direttamente interessate dal regolamento in questione.