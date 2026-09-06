Dai biocarburanti transizione energetica con i veicoli termici. Presentato a Cernobbio uno studio di Teha ed Enilive

I biocarburanti consentono di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni di CO2 al 2050 salvando dalla rottamazione 170 milioni di veicoli diesel. E' quanto emerge da uno studio «Sustainable biofuels as a strategic lever for industrial competitiveness, energy security and decarbonization» condotto da Teha ed Eni e presentato a Cernobbio.

Lo studio cita i dati dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea), secondo cui i biocarburanti hanno un potenziale di crescita dell'84% a 293 milioni di tonnellate gtra il 2025 e il 2050. I biocarburanti, che possono contribuire delle emissioni a effetto serra, risultano essere compatibili con gli oltre 170 milioni di veicoli diesel europei, Inoltre, secondo lo studio, le bioraffinerie consentono di mantenere il patrimonio industriale in essere. E' il caso delle conversioni già realizzate da Eni a Porto Marghera (Venezia) nel 2014 e a Gela (Caltanissetta) nel 2019.