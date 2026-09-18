Una domenica ecologica

Domeniche ecologiche a Roma, ecco le date del nuovo calendario 2026-2027. Si parte il 15 novembre

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La giunta Capitolina ha approvato il calendario delle domeniche ecologiche della stagione invernale 2026-2027. Come gli anni scorsi saranno cinque le giornate di divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona ZTL «Fascia Verde»: 15 novembre e 6 dicembre 2026, il 24 gennaio, 21 febbraio e 21 marzo 2027. Le fasce orarie interessate dal provvedimento sono 7:30-12:30 e 16:30-20:30.

Le 'domeniche ecologiche', istituite tra le misure mirate alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico - si legge sul sito del Comune di Roma - hanno anche una importante funzione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali. Con questo obiettivo, anche per la prossima stagione invernale come gli scorsi anni, nelle giornate di stop al traffico saranno organizzati eventi tematici in diversi luoghi della città. Le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari saranno comunicate di volta in volta nelle singole ordinanze relative a ciascuna data.

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venerdì 18 settembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 14:59 | © RIPRODUZIONE RISERVATA