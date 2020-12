E-GMP, la nuova piattaforma per le Hyundai e le Kia elettriche è una vera batteria su 4 ruote

L’offensiva elettrica di Hyundai Motor Company passa per la E-GMP, la prima piattaforma del gruppo coreano concepita espressamente per veicoli elettrici rafforzando un impegno che abbraccia tutti i gradi dell’elettrificazione, dal mild-hybrid a 48 Volt fino all’idrogeno.

E-GMP sta per Electric Global Modular Platform ed è una piattaforma a skatebord, come molte altre simili, ma con soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di grande flessibilità di applicazione grazie alla modularità dei componenti e alla loro standardizzazione. Farà infatti da base per veicoli di segmenti C, D ed E con lunghezze da 4 fino ad oltre 5 metri e un passo che può superare i 3 metri. Potrà inoltre supportare la trazione solo posteriore o integrale con l’aggiunta di un’altra unità motrice all’avantreno. Tre le novità di rilievo per i motori. La prima è nei i regimi di rotazione particolarmente elevati che permetterà di utilizzare un rapporto di trasmissione più corto, ridurre gli attriti e aumentare l’efficienza. La seconda è il raffreddamento ad olio per privilegiare la compattezza e l’efficienza e la terza è la trasmissione anteriore che si disinserisce del tutto quando non serve annullando anche gli attriti originati dal trascinamento.

La batteria sarà alloggiata sul fondo, all’interno di una struttura composta da acciai ad altissima resistenza e formati a caldo, entrambi forniti dalla consociata Hyundai Steel, e anche di parti in alluminio per ridurre il peso. La batteria è ancorata al telaio attraverso 8 punti attacco e la struttura interna è monoplanare e composta da celle a sacchetto fornite da SK Innovation per una densità di energia superiore del 10% rispetto a quella attuale. Tramite moduli la capienza potrà variare. Novità assoluta è il sistema di ricarica bidirezionale che accetta voltaggi di ricarica a 400 o 800 Volt e con potenze tali da ricaricare all’80% la batteria in 18 minuti e per 100 km in 5 minuti. Il sistema è in grado di erogare anche corrente con potenza di 3,5 kW, non solo alla rete con il V2G, ma anche ad un'altra auto ricaricabile e persino per alimentare elettrodomestici realizzando quello che tecnicamente è definito come V2L (Vehicle-to-Load).

Con le nuove batterie e l’architettura a 800 Volt le Kia e le Hyundai saranno inoltre in grado finalmente di utilizzare la rete di ricarica Ionity, della quale sono azionisti, fino a 350 kW. Molto avanzato è anche l’inverter, al carburo di silicio, una tecnologia che permette di migliorare l’efficienza del veicolo del 5%. Altre particolarità, stavolta meccaniche, si trovano al retrotreno. Una sono le sospensioni posteriori multi-link a 5 bracci e l’altra – prima mondiale assoluta – è l’Integrated Drive Axle, un sistema di trasmissione che integra i cuscinetti ruota al semiasse. La conformazione della piattaforma permetterà di avere il pavimento piatto, diverse configurazioni dei sedili e all’interno lo spazio di una Hyundai Palisade o Kia Telluride (Suv commercializzati negli USA lunghi 5 metri) con le dimensioni esterne di una Tucson. Anche il modulo del cruscotto particolarmente compatto permetterà di ricavare abitacoli molto spaziosi.

La E-GMP farà da base a modelli con i marchi Hyundai, Kia e Genesis e uno di questi avrà una potenza di circa 600 cv con una velocità massima di 260 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Il primo modello basato sulla E-GMP sarà presentato già a primavera e sarà la Ioniq 5, un suv il cui stile sarà ripreso dal concept 45 con una lunghezza di circa 4,6 metri. Le indiscrezioni parlano di due taglie di batterie (58 o 73 kWh) con potenza di ricarica fino a 200 kW. Seguiranno nel 2022 la berlina Ioniq 6, ispirata al concept Prophecy e nel 2024 la Ioniq 7, suv di grandi dimensioni. Saranno 23 in tutto i modelli elettrici che Hyundai Motor Corporation presenterà da qui al 2025, 11 dei quali sulla nuova piattaforma, gli altri su piattaforme condivise. Kia, che presenterà il suo primo modello su base E-GMP, introdurrà 7 modelli elettrici entro il 2027. L’obiettivo del gruppo è vendere almeno un milione di auto elettriche entro il 2025.