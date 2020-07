Ecobonus auto e scooter elettrici: come funziona e come prenotare gli incentivi. Fondi dimezzati in pochi giorni

Dopo tanta attesa è partita la piattaforma online ecobonus.mise.gov.it per ottenere il contributo per l’acquisto con la rottamazione o senza rottamazione di auto e scooter, elettrici e ibridi. Ma a una settimana dall’avvio i fondi disponibili sono già dimezzati. Non c’è stato infatti un click day, ma il contatore automatico della piattaforma indica chiaramente che dei 200 milioni a disposizione per la categoria M1 (auto), sono rimasti circa 107 milioni. Mentre dei 18 milioni destinati alla categoria L...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO