ElectrifYou BMW, il tour che consente di scoprire tutti i segreti dell'auto elettrificata parte da Roma

ROMA - Elettrificatevi è lo slogan, anzi l’invito che BMW Group Italia lancia con @ElectrifyYou, l’evento itinerante che oggi e domani parte dalla Capitale (di fronte ad Eataly) e continuerà in altre 4 città dello Stivale per promuovere i prodotti e le tecnologie grazie alle quali potremo muoverci in modo sempre più pulito. Ad accomunarli tutti è l’elettrificazione, ovvero l’utilizzo del motore elettrico per diminuire i consumi e le emissioni fino ad azzerarle. Il gruppo BMW può offrire una gamma completa per ogni modello nella convinzione che debba essere il pubblico a scegliere la giusta soluzione in base alle proprie esigenze.

Si parte dal mild-hybrid a 48 Volt, sui motori a benzina a e gasolio, grazie al quale si recupera energia in rilascio e la si utilizza per avere maggiore prontezza all’acceleratore diminuendo, al contempo, i consumi. Si passa poi all’ibrido plug-in, ovvero provvisto di batteria ricaricabile e di un motore elettrico più potente, grazie ai quali si può marciare ad emissioni zero per circa 50 km e poi usare il motore a scoppio per i viaggi e i trasferimenti più lunghi. Dunque ideale per chi vive e lavora in città, ma ama anche andare fuori nei fine settimana ed è disponibile per le Serie 2, 3, 5, 7, X1, X2, X3 e X5 oltre alla sportiva i8 e alla Mini Countryman.

Ad Ostiense c’è anche la nuova Cooper S E elettrica accanto alla veterana i3. Nei prossimi mesi vedremo altre elettriche come la iX3, la i4 e la iNext, suv dall’estetica futuristica con un’autonomia di 600 km che, per la prima volta, potrà essere ammirato in Italia nelle città toccate da #ElectrifyYou. Entro il 2023 il Gruppo BMW avrà in tutto 13 modelli elettrici e 12 ibridi plug-in. L’evento itinerante si sposterà poi Milano (26-27 settembre), Napoli (10-11 ottobre), Bologna (17-18 ottobre) e Firenze (24-25 ottobre) mettendo anche in palio una e-bike BMW Active Hybrid.