Emilia-Romagna,​ è ancora emergenza smog: tutte le province in rosso. Stop anche a Diesel Euro 5

Lo smog non allenta la presa in Emilia-Romagna, col bollino rosso in vigore in tutte le province - e relative misure emergenziali - che viene prorogato fino a lunedì compreso, quando ci sarà una nuova rilevazione di polveri inquinanti. È l'esito del bollettino odierno dell'Arpae. Da Piacenza a Rimini, le misure extra per contenere i livelli di pm10, prevedono tra l'altro lo stop ai veicoli diesel fino a euro 5 e agli altri veicoli fino ad euro 2 dalle 8.30 alle 18.30 e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.