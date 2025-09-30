Emilia-Romagna, tornano dal primo ottobre le misure antismog: ecco lo stop ai veicoli e le deroghe

Dal primo ottobre al 31 marzo tornano in vigore in Emilia-Romagna le misure stagionali per la qualità dell'aria. Nei comuni di pianura, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, è previsto lo stop ai veicoli diesel fino a Euro 4, benzina fino a Euro 2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a Euro 2, ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Nei comuni con più di 30mila abitanti, nell'agglomerato di Bologna e nei comuni volontari, le limitazioni si estendono in caso di misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche, con il blocco dei diesel fino a Euro 5.

Previste deroghe per veicoli elettrici e ibridi, car pooling con almeno tre persone a bordo e categorie specifiche stabilite dai comuni. Dal primo ottobre le misure antismog interesseranno anche le auto e i veicoli commerciali leggeri Euro 2 a benzina/Gpl e benzina/metano e i motocicli e ciclomotori Euro 2, che potranno aderire a Move-In con soglie tra i 2mila e i 3mila chilometri annui. Move-In è il servizio regionale che consente ai proprietari di mezzi soggetti a limitazioni di circolare entro soglie chilometriche annuali. Ad oggi sono 8.868 i veicoli registrati in Emilia-Romagna. Il sistema, tramite una scatola nera, registra i chilometri percorsi e consente ai cittadini di controllare in tempo reale il saldo residuo. Il servizio, attivo in Emilia-Romagna dal 2023, è ora operativo anche in Lombardia, Piemonte e Veneto.