Emissioni, in Usa norme Cafe si addolciscono. Epa taglia riduzione CO2 richiesta da 5% a 1,5% all'anno fino 2025

WASHINGTON - Il Governo americano ha deciso nuovi standard di consumo dei veicoli con l'obiettivo di ridurre le emissioni dell'1,5% all'anno nel periodo compreso dal 2020 al 2025. Contestato da diversi Stati, in quanto accompagnati dalla abolizione dell'eccezione esistente per la California che mirava ad adottare standard più severi, questo proveddimento 'addolcisce' il precedente programma che aveva fissato per lo stesso periodo una riduzione delle emissioni di C=2 del 5% all'anno.

Le norme CAFE (Corporate Average Fuel Economy) diventano, in base alla decisione dell'EPA, l'Environmental Protection Agency federale, diventano ora SAFE (Safer Affordable Fuel-Efficient) e sono state accolte con soddisfazione dai produttori locali GM, Ford e FCA perché permetteranno di contenere gli investimenti in periodo così travagliato. Le nuove norme SAFE tengono conto anche del tipo di veicolo (privato o commerciale, sapendo che suv e crossover sono classificati tra i commerciali) e delle emissioni secondo una suddivisione per segmenti. Nessuno - segnala il sito specializzato Autoactu - si aspettava che questi nuovi standard venissero comunicati prima delle elezioni, soprattutto perché l'attuale contesto di contenimento legato a Covid-19 tende a focalizzare l'attività dei leader politici su questioni di salute pubblica e sicurezza. Ma è possibile che l'attuale presidente Trump abbia voluto chiudere tutti i dossier in cui si era impegnato prima di entrare nella parte più 'calda' della campagna presidenziale.