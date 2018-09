Enel X-ACI, nasce a Vallelunga primo “e-Mobility Hub”. Polo per lo sviluppo tecnologie mobilità elettrica

ROMA - Nasce a Vallelunga l’Enel X e-Mobility Hub, il primo polo per lo sviluppo delle tecnologie di mobilità elettrica di Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali. «L’obiettivo della partnership, che durerà tre anni, è di promuovere la mobilità sostenibile combinando le tecnologie innovative di Enel X con il prestigio di una struttura storica come quella di Vallelunga», spiega Enel, aggiungendo che all’interno del nuovo polo troverà spazio anche l’ Enel X Lab, «la struttura innovativa formata da un laboratorio e una sala training, all’interno dei quali l’azienda potrà testare e sviluppare le proprie soluzioni tecnologiche legate alla mobilità elettrica e quelle di altri partner».L’accordo con Aci Vallelunga, permetterà a Enel X di usufruire di una serie di servizi che comprendono: l’utilizzo della pista per i test drive delle auto elettriche, l’organizzazione di corsi di guida sicura specifici per e-car presso i centri di Vallelunga e Lainate (Milano) e la disponibilità del Centro Congressi Enel X - Vallelunga situato presso la struttura, per attività ed eventi del Gruppo, spiega ancora Enel. In particolare, Enel X sarà partner tecnico dei Centri di guida sicura per auto elettriche a Vallelunga e Lainate. L’accordo prevede, inoltre, l’installazione e la manutenzione delle infrastrutture di ricarica nelle varie aree dell’autodromo, la fornitura di un pacchetto di recharge card per i mezzi di servizio e la possibilità di avere un presidio promozionale di Enel X durante eventi sportivi organizzati a Vallelunga.