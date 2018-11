Esercito Usa collauda pick-up GM Silverado ZH2 a idrogeno. Evoluzione a emissioni zero del Colorado ZH2

DETROIT - Il sito GM Defense, che è il ramo del colosso General Motors dedicato ai veicoli militari, svela una nuova versione del pick-up militare Chevrolet Silverado ZH2 con propulsione elettrica alimentata con cella a combustibile, già presentato nel 2016 come Colorado ZH2. La denominazione è analoga a questo primo modello, che era stato ampiamente documentato dalla divisione militare di GM anche attraverso il sito per la stampa, ma questo nuovo mezzo militare - ideale per fornire appoggio in missioni in cui non serve la blindatura estrema dell'Hummer - presenta diverse novità, tanto che la stampa specializzata Usa ha ipotizzato che si tratti di una variante del futuro pick-up Chevrolet Heavy Duty previsto per il lancio nel 2019 come model year 2020.

Cambia infatti rispetto al Colorado ZH2 la fisionomia della parte anteriore, e l'insieme della carrozzeria mostra una maggiore robustezza. Come il predecessore anche questo nuovo mezzo di appoggio per l'US Army è stato sviluppato con l'United States Tank Automotive Research Development and Engineering Center (più noto come TARDEC) dovrebbe fornire ai reparti dell'esercito un insieme di vantaggi tattici - come l'assenza di rumore rispetto alla motorizzazione termica, le emissioni zero e soprattutto la quasi totale invisibilità rispetto ai rivelatori all'infrarosso - oltre alla possibilità di fornire ai militari energia elettrica e acqua.