Green Ncap, dalle elettriche alle ibride ecco quali sono le auto più adatte a lunghi viaggi sostenibili

Per molti le vacanze sono terminate, per altri iniziano a settembre, il Green Ncap, l'ente europeo indipendente che valuta la sostenibilità dei veicoli, ha evidenziato le auto più adatte ad affrontare lunghi viaggi in maniera efficiente. Tra le auto elettriche spicca la Mercedes CLA 250+ che, forte di una batteria da 85 kWh e di un consumo pari a 16,5 kWh/100 km, può percorrere circa 605 km con una carica. Inoltre, effettuando una ricarica di appena 14 minuti, può estendere la percorrenza fino ad 800 km, contrastando lo scetticismo sulle vetture a batteria nelle lunghe distanze.

Il Green Ncap, sempre tra le auto BEV, segnala come opzione tra le auto compatte la Renault 5 E-Tech, che abbina una batteria da 52 kWh ad un'autonomia di 296 km, in base ai parametri del Green Ncap. L'ente in questione ha calcolato che sarebbero necessari circa 80 minuti di ricarica totale per completare un percorso di 800 km ed ha sottolineato che, nonostante richieda soste di ricarica più lunghe rispetto alla Mercedes CLA, la configurazione a cinque porte, l'efficienza energetica e le dimensioni ridotte della piccola della losanga la rendono un'opzione versatile per le famiglie che desiderano pianificare soste aggiuntive durante il viaggio.

Tra le elettriche dalle dimensioni contenute il Green Ncap indica la Mini Cooper E come scelta ideale per i noleggi in città. Una vettura che rappresenta una soluzione anche per le coppie e per chi viaggia da solo. Infatti, con la sua batteria da 36,6 kWh offre 224 km di autonomia, secondo l'ente indipendente, ed avrebbe bisogno di 104 minuti di ricarica per completare per un viaggio di 800 km. Analizzando le opzioni tra i modelli a batteria compatti, il Green Ncap indica la Volvo EX30 come valida scelta per le famiglie che necessitano di maggiore spazio nell'abitacolo e per i bagagli.

Questa vettura, nella versione con l'autonomia più estesa può percorrere 800 km effettuando circa 59 minuti di ricarica complessivi. Passando alle ibride, per il Green Ncap svetta la Toyota C-HR, in qualità di modello che ha ottenuto il miglior risultato in termini di efficienza tra le auto della sua categoria. Grazie ad un serbatoio di 43 litri e ad un consumo 5,7 l/100 km, su un percorso di 800 km che annovera autostrada, strade urbane ed extraurbane, il Suv della casa giapponese offre un'autonomia potenziale di 754 km, per cui richiederebbe solo una breve sosta per il rifornimento per completare un viaggio di 800 km.

Mentre per le famiglie che necessitano di un'auto ibrida con più spazio, il Green Ncap annovera come soluzione ideale per coprire una distanza di 800 km in maniera efficiente la Dacia Bigster che, secondo i dati dell'ente in questione, ha un consumo 5,9 l/100 km. Quindi, grazie al serbatoio da 50 litri, ha un'autonomia stimata di 847 km, che le consentirebbe di completare l'intero viaggio senza effettuare soste per il rifornimento. Infine, per gli automobilisti che non hanno necessità di un Suv e optano per un modello non elettrificato, secondo i dati del Green Ncap spicca la Seat Ibiza. Infatti, la vettura del brand spagnolo consuma 6,2 litri per 100 km con una famiglia di quattro persone a bordo, oltre ad i relativi bagagli e con l'aria condizionata accesa. Il suo serbatoio da 40 litri offre un'autonomia stimata di 645 km e con un solo rifornimento può completare un viaggio di 800 km.