Green Ncap, ecco quali sono i modelli più ecologici tra gli otto testati nell'ultima sessione 2024

Tesla Model 3, Hyundai Kona, Byd Atto 2 e Opel/Vauxall Corsa: sono queste le auto più green della quinta serie di test Green Ncap del 2024. Complessivamente sono state otto le auto analizzate da Green Ncap nell'ultima sessione dell'anno: elettriche pure, Tesla Model 3, Hyundai Kona, BYD Atto 2 e Opel/Vauxall Corsa; a benzina, Chery Omoda5; ibrido plug-in, Mazda MX-30 e Mercedes GLA 250e; mild-hybrid, Dacia Duster TCe 130. La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, ibrida plug-in (Phev), grazie alla capacità elevata di 17,8 kWh, può viaggiare in modalità elettrica per lunghe distanze, fino a 81 km di autonomia in elettrico assoluto. Quando la batteria è scarica, il motore a combustione (un generatore rotante) funziona come range extender, fornendo la potenza necessaria al motore elettrico (punteggio medio del 64% e 3 stelle verdi e mezzo).

L'altra ibrida plug-in, modello 2024 della Mercedes-Benz GLA 250e, risulta essere la vettura più pulita che Green Ncap abbia mai testato con un motore a benzina. Con una batteria completamente carica da 11,7 kWh, Green Ncap ha misurato un'autonomia elettrica di 51 km nella prova standard mista su strada e di quasi 67 km nella prova di carico leggero su strada. Ottiene un punteggio medio del 57% e 3 stelle verdi. L'Opel/Vauxhall Corsa è stata testata la versione da 115 kW, dotata di un caricabatteria di bordo opzionale da 11 kW e di una batteria con una capacità utile di 51 kWh. Ha raggiunto i valori di consumo più bassi di sempre nelle prove standard di Green Ncap a freddo e a caldo. Il fabbisogno elettrico nelle prove su autostrada e nel test ambientale a freddo a -7°C è tra i migliori mai registrati, i test hanno, poi, dimostrato che il 91% dell'elettricità prelevata dalla rete è disponibile per l'uso della batteria. La Corsa riceve un punteggio medio del 99% e 5 stelle verdi, classificandosi come uno dei veicoli elettrici più efficienti dal punto di vista energetico che Green Ncap abbia mai testato.

La Tesla Model 3 a trazione posteriore è un veicolo elettrico ad alta efficienza energetica che fa registrare un record straordinario nella prova su autostrada senza nessun compromesso per il comfort per il conducente e i passeggeri. Ottiene un punteggio medio del 98% e 5 stelle verdi. La nuova Hyundai Kona elettrica ha un'autonomia di guida elevata grazie ad una batteria più grande e a valori di consumo più bassi. Anche la potenza del veicolo è aumentata da 100 a 160 kW, mentre i bassi consumi sono possibili grazie all'efficienza del 92% tra rete e batteria. Punteggio medio del 98% e 5 stelle verdi. L'Atto 2 di Byd è un suv elettrico, arrivato sul mercato europeo a gennaio scorso. Pesa 1590 kg e una capacità della batteria di 42,4 kWh. I miglioramenti nell'efficienza di ricarica potrebbero aiutarlo a ridurre ulteriormente i consumi e ad aumentare l'autonomia di guida. Punteggio medio del 96%, si aggiudica 5 stelle verdi.

La Dacia Duster TCe 130 equipaggiato con un motore turbo da 1,2 litri, cambio manuale a 6 marce e un sistema mild-hybrid da 48V, raggiunge buoni valori di consumo di carburante e un buon punteggio nel Clean Air Index. Conquista 3 stelle verdi con un punteggio medio del 50%. La Chery Omoda5 è un suv compatto con un motore a benzina da 1,6 litri, trasmissione convenzionale e cambio automatico. Nel complesso ottiene un punteggio medio del 38% e 2 stelle verdi.