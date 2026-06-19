Green NCAP, ecco la classifica provvisoria dei modelli più ecologici testati del 2026

Il Green NCAP, ente europeo indipendente che valuta l'impatto ambientale e l'efficienza delle auto vendute nel Vecchio Continente, ha testato modelli con differenti alimentazioni dall'inizio del 2026 e i risultati hanno visto tre vetture elettriche ottenere i voti migliori. Nello specifico, la Renault 4 E-Tech ha ricevuto le 5 stelle maturando con una percentuale del 94% per quanto riguarda il punteggio derivante dalla somma dei voti in merito alle emissioni inquinanti, all'efficienza energetica ed alle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dell'auto. Risultato speculare per la Renault 5 E-Tech, anche per la percentuale relativa all'efficienza complessiva, seppur con voti differenti nelle emissioni inquinanti, superiori alla sorella elettrica, per via di una risposta più rapida all'acceleratore che porta ad un maggior deterioramento degli pneumatici, e nell'efficienza energetica, migliore grazie ai consumi contenuti anche nella guida in autostrada a -7° C con riscaldamento acceso.

Cinque stelle anche per la Mercedes CLA 250+ BEV di nuova generazione, che ha maturato una percentuale di efficienza totale del 91% nonostante le dimensioni superiori, una massa più importante, di quasi 2 tonnellate, ed una batteria più grande, da 85 kWh. Più staccata, con 3,5 stelle ed una percentuale complessiva del 66%, la Toyota C-HR full hybrid, che si è ben comportata a livello nel contenimento delle emissioni grazie ad una power unit molto efficiente. Il C-Suv coupé della Toyota è seguito da vicino dalla Citroën C3 con sistema mild hybrid, che sfrutta a suo vantaggio la massa contenuta, i bassi consumi ed il ridotto impatto ambientale in fase di produzione. Infatti, la vettura del double chevron ha maturato anch'essa tre stelle e mezzo ed una percentuale d'efficienza complessiva del 62%. Mezza stella di meno, tre totali, ed una percentuale di efficienza del 55% per la Dacia Sandero con motore 1.0 a benzina sovralimentato e cambio manuale, penalizzata dalle emissioni inquinanti e dai consumi, nonostante la massa contenuta.

Allineata alla Sandero la Mini Cooper con motore 1.5 da 156 CV, che ottiene 3 stelle ed una percentuale in merito all'efficienza del 52%. Chiude la classifica provvisoria del 2026 la MG HS che ha ricevuto una stella e mezzo ed ha ottenuto una percentuale di efficienza complessiva del 26%, con lo stesso ente che invita i consumatori desiderosi di ridurre il consumo energetico a puntare su altri modelli del brand che hanno un livello di elettrificazione più elevato, vista la varietà d'offerta in gamma.