Hyundai, la flotta XCient Fuel Cell supera 20 milioni di km in Europa. Camion a idrogeno operativi in cinque paesi europei

Nuovo traguardo per la mobilità a idrogeno di Hyundai. La flotta europea di camion pesanti Hyundai XCient Fuel Cell ha infatti superato i 20 milioni di chilometri percorsi, confermando il ruolo della casa coreana nello sviluppo del trasporto commerciale a celle a combustibile. Attualmente sono 165 le unità operative in cinque Paesi europei, ovvero Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi e Austria, impiegate in diverse applicazioni logistiche e industriali. Il risultato dimostra, secondo il costruttore, il potenziale della tecnologia Fcev nel sostituire progressivamente i motori diesel nel trasporto pesante, contribuendo alla riduzione delle emissioni allo scarico. Introdotti per la prima volta in Svizzera nell'ottobre 2020, i camion XCient Fuel Cell avevano già raggiunto i 10 milioni di chilometri nel solo paese entro giugno 2024, aprendo la strada all'espansione nel resto del continente.

Oggi vengono utilizzati nella logistica alimentare e delle bevande, nella distribuzione retail, nel trasporto di materiali da costruzione e anche su veicoli specializzati come camion per rifiuti o mezzi dotati di gru. Nel 2025 Hyundai ha inoltre introdotto una versione aggiornata del modello, con sistema a celle a combustibile evoluto e validato attraverso test severi in diversi climi e condizioni operative, per applicazioni che spaziano dalla logistica portuale ai trasporti a medio raggio. La diffusione prosegue anche oltre l'Europa. In Nord America, dove il modello è stato lanciato nel 2023, sono già operative 63 unità per un totale di 1,6 milioni di chilometri percorsi. Tra i principali progetti figurano il NorCal Zero Project nei porti di Oakland, l'iniziativa Htwo Logistics in Georgia e il Bc Hydrogen Ports Project in Canada.