India, dal 2027 governo immatricolerà solo mezzi a 3 e 2 ruote elettrici. Per combattere principale fonte di inquinamento

Dal 2027 Delhi potrebbe immatricolare solo mezzi a tre ruote elettrici, e dal 2028 allargare la disposizione alle motociclette. La decisione, anticipata nella bozza del piano sui veicoli elettrici presentata ieri dal governo della capitale, e diffusa dai media, mira a ridurre drasticamente una delle principali fonti di inquinamento. Secondo dati ufficiali, le motociclette sono attualmente i due terzi dei quasi 7,5 milioni di veicoli che ogni giorno si muovono sulle strade di Delhi. La bozza prevede anche consistenti incentivi per chi immatricolerà automobili elettriche, tra cui l'esenzione dal pedaggio sulle autostrade e dal bollo per i primi quattro anni.