Industria auto tedesca fissa la data 2050 per neutralità al carbonio

BERLINO - Il settore automobilistico tedesco si è posto l’obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2050, ha annunciato mercoledì a Berlino l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (Vda). La decisione, che incorpora gli attuali obiettivi per le emissioni di anidride carbonica (CO2) dell’Unione Europea, è stata presa dall’esecutivo della Vda, che è composta dai capi delle principali aziende del settore automobilistico del paese. Le strategie su come raggiungere l’obiettivo spetterà alle singole aziende, che comprendono marchi come Audi, Bmw, Mercedes Benz e Volkswagen, oltre a marchi di lusso e di nicchia.

«Questo è un bene per la Germania come sito produttivo, in quanto la concorrenza per l’idea migliore e il maggior successo hanno rafforzato l’industria tedesca, soprattutto quella automobilistica», ha detto il Vda. I responsabili dell’azienda hanno detto che saranno aperti a tutte le soluzioni tecniche, comprese le auto elettriche che utilizzano fonti rinnovabili, così come motori a combustione efficienti e motori che utilizzano carburanti sintetici o idrogeno. Hanno previsto che i moderni motori a combustione sarebbero stati di grande importanza per il raggiungimento degli obiettivi di emissione. Ma hanno anche chiesto una rapida espansione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici, sia in Germania che in tutta Europa. Il successo dipenderà dall’impegno del governo federale, regionale e locale e dei fornitori di energia.