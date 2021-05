Jaguar, a Dublino la qualità dell'aria si misura con I-Pace. Suv è anche primo veicolo elettrico utilizzato per Google Street View

DUBLINO - Jaguar Land Rover, in collaborazione con Google, ha integrato nell'elettrica Jaguar I-Pace i sensori e gli strumenti necessari a misurare la qualità dell'aria e il sistema di mappatura Street View. La I-Pace è anche il primo veicolo 100 per cento elettrico di Google e verrà impiegato per misurare, strada per strada, la qualità dell'aria di Dublino, incluse le emissioni di diossido di azoto e di carbonio, oltre al particolato fine. Contribuirà inoltre all'aggiornamento di Google Maps.

La Jaguar I-Pace, che viaggia ad emissioni zero, è stata dotata di speciali sensori dell'aria sviluppati dalla Aclima, ed effettuerà il rilevamento dati per i prossimi 12 mesi nel traffico di Dublino. I partner della ricerca scientifica di Google li analizzeranno e realizzeranno la mappatura dell'inquinamento dell'aria a livello stradale. Gli ingegneri Jaguar Land Rover hanno integrato nel veicolo tutte le attrezzature di Google Street View, incluse nuove staffe da tetto per la videocamera, un lunotto con cablaggi e nuove pulsantiere per i comandi di Google Street View. Già focalizzata sulla qualità dell'aria, la I-Pace offre la ionizzazione dell'aria in cabina e il filtraggio del particolato PM2.5, per il benessere e la salute degli occupanti. Questa collaborazione si realizza mentre Jaguar Land Rover porta avanti 'Reimagine', ovvero la strategia che impegna la casa automobilistica a raggiungere il traguardo di emissioni zero di CO2 entro il 2039. "L'integrazione della tecnologia Google Street View con la Jaguar I-Pace - ha dichiarato Elena Allen, Project Manager for Business Development di Jaguar Land Rover - è la soluzione perfetta per misurare la qualità dell'aria. Siamo felici di sostenere questo progetto che è in linea con il nostro percorso di priorità all'elettrico ed emissioni di CO2 zero per il 2039. Partnership come questa costituiscono un modo per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità, e di avere un impatto positivo sulla società".