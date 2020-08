Jaguar Land Rover Italia e San Felice Circeo insieme per diffondere la mobilità sostenibile

ROMA - La mobilità elettrica non va in vacanza, anzi diventa lo strumento ideale per tutelare la natura. Affermazione che trae spunto dall'iniziativa che coinvolge il comune di San Felice Circeo, sul celebre litorale laziale, e Jaguar Land Rover Italia. Due entità distinte accomunate proprio dall'elettrificazione. Chi, come il comune di San Felice Circeo sotto il profilo della disponibilità della prossima infrastruttura di ricarica. E chi, come Jaguar Land Rover, dalle vetture elettrificate. Dopo aver lanciato nell’estate del 2019 una campagna di comunicazione sulla mobilità sostenibile, il Comune e la casa automobilistica inglese passano ora alla fase 2 del progetto Circeo Smart City.

«Con questa nuova fase prende forma il concetto di città elettrificata – spiega il sindaco Giuseppe Schiboni – Trovandoci in un’area archeologica e turistica, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, l’Amministrazione vuole puntare fortemente sull’abbattimento delle emissioni di CO2, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e permettere a chi si muove con veicoli elettrici di trovare un sistema di ricarica in tutto il paese».

Grazie alla collaborazione con Enel X Mobility srl, On ElectricSharingMobility e BE Charge srl, saranno installate 8 stazioni di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio comunale, centro storico compreso, in modo da aprire il Circeo ai possessori di auto elettriche e ibride, inaugurando un sistema di mobilitysharing.

«Siamo orgogliosi di essere presenti anche quest’anno a San Felice Circeo – dichiara Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia – con la volontà di guardare oltre, verso un futuro più sostenibile che tuteli il nostro patrimonio paesaggistico e artistico, grazie anche alle nuove forme di mobilità oggi disponibili».