Kia, dall’oceano Pacifico la plastica riciclata per le auto coreane. La collaborazione con The Ocean Cleanup

In occasione del lancio commerciale della nuova Kia EV3, la Casa coreana ha annunciato di aver sviluppato un componente per auto realizzato con plastica estratta dalla Great Pacific Garbage Patch, la gigantesca massa di rifiuti accumulatasi nell’Oceano Pacifico. L’accessorio frutto del riciclaggio è un rivestimento del bagagliaio in edizione limitata e rappresenta uno dei risultati più significativi della collaborazione tra Kia e The Ocean Cleanup, grazie alla quale è stata già avviata la produzione sostenibile di tappetini e rivestimenti ecologici per gli interni delle auto coreane.

Nel primo semestre del 2025 Kia lancerà la produzione della sua prima berlina elettrica compatta, l’EV4, descritta dall’azienda come un “nuovo tipo di berlina”. Proprio come l’EV3, l’EV4 erediterà molti elementi stilistici e tecnologici dall’ammiraglia EV9, ma probabilmente verrà prodotta anche in una versione con carrozzeria hatchback specifica per l’Europa. Alcuni prototipi della EV4 sono stati già avvistati durante i test su strada. Probabilmente la nuova Kia elettrica sarà venduta a un prezzo vicino ai 40.000 euro, con le prime consegne in Italia previste a fine 2025 o inizio 2026.

La nuova Kia EV3 è una delle sette finaliste per il premio di Car of the year 2025. Il prestigioso riconoscimento vedeva inizialmente in corsa 42 modelli, poi ridotti ai “magnifici 7” da una giuria specializzata, composta da 60 professionisti del settore di 23 nazioni diverse. Si tratta del quarto anno consecutivo in cui un veicolo elettrico del brand coreano viene nominato per il prestigioso premio. Già nel 2022 Kia ha trionfato con il rivoluzionario crossover EV6. Il titolo di “Auto dell’anno” verrà conferito il 10 gennaio 2025 al Salone dell’automobile di Bruxelles.