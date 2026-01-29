Kia partner di Courmayeur per la mobilità sostenibile. Le novità EV5 e PV5 per i trent'anni in Italia

"Siamo cresciuti bene", dice il presidente e Ceo Giuseppe Bitti presentando i nuovi veicoli elettrici EV5 e PV5 (un suv medio-grande e un furgone versatile). Kia Italia festeggia 30 anni di presenza nel nostro paese e il bilancio è entusiasmante. "Dalla prima Sportage – aggiunge Bitti - all'attuale gamma, diversificata tra soluzioni termiche e modelli a zero emissioni, abbiamo compiuto passi da gigante. La percezione nei confronti del nostro brand è totalmente cambiata, sia a livello di notorietà sia per qualità e livello tecnologico. Oggi siamo diventati anche riconosciuti ambasciatori della mobilità sostenibile, proponendo una gamma completa e versatile di veicoli elettrici".

Kia Italia ha festeggiato il trentennale tricolore a Courmayeur, sotto la neve. Location non casuale. "Abbiamo radunato qui anche i nostri dealer – prosegue il manager – perché con il comprensorio di Courmayeur abbiamo avviato una partnership per implementare lo sviluppo della mobilità sostenibile. Questo è l'ambiente ideale, la Valle d'Aosta è grande produttrice di energia idroelettrica e noi supporteremo la soluzione elettrica anche con un mezzo come il furgone EV5 ideale per l'accesso nelle aree urbane".

Bitti indica una data per incorniciare la grande svolta del marchio coreano. "Nel 2021 non abbiamo cambiato soltanto i logo; siamo diventati, da semplici produttori di auto, fornitori di servizi integrati di mobilità. Lo scorso anno abbiamo avuto sei lanci importanti: nel primo semestre la EV4, il nuovo Sportage, la nuova EV6; nel secondo la Stonic, la Sportage plug-in e la superprestazionale EV9 GT. Ora la sfida prosegue nel combattutissimo segmento C, in attesa della Seltos che avrà motori anche termici e arriverà dopo l'estate, ecco EV5 e il PV5 che si declina in tre varianti: veicolo per 5 persone, furgone e cargo. Veicolo elettrico e molto bello. Tra i commerciali abbiamo una storia in Italia, fin dai tempi del camioncino K2500 e poi del furgone Pregio". Sfifa a tutto campo, dunque. Con focus alpino che da Courmayeur – dove opera la prima e per ora unica partnership diretta - si dirama agli eventi in altre località iconiche, dalle principali stazioni della Valle d'Aosta fino a Cortina.