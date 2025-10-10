Latina: arriva la prima domenica ecologica, stop alle auto il 12 ottobre. Proseguirà ogni 2^ domenica del mese fino a maggio

A Latina, a partire da ottobre e fino a maggio, ogni seconda domenica del mese il tratto di lungomare compreso tra Capo Portiere e Rio Martino sarà completamente libero dalle auto, dalle 6 del mattino a mezzanotte. Lo stabilisce l'ordinanza dirigenziale emanata dal Comune di Latina e si inizia da domenica 12 ottobre 2025. E' quanto si legge in una nota del Comune.

L'iniziativa - spiegano dal Comune - mira a incentivare la mobilita' dolce, ridurre l'inquinamento ambientale e acustico e valorizzare le bellezze naturali del territorio costiero. Il divieto non si applica a forze dell'ordine, mezzi di soccorso, veicoli del trasporto pubblico e mezzi autorizzati. Il dipartimento competente provvedera' all'installazione della segnaletica necessaria, mentre il comando di Polizia Locale, con il supporto delle forze dell'ordine, garantira' il rispetto dell'ordinanza. Le eventuali trasgressioni saranno sanzionate in base alle norme previste dal codice della strada.