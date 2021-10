Los Angeles punta a diventare prima città Usa carbon-free. Sindaco ha anticipato al 2035 la transizione all’energia pulita

LOS ANGELES - Devastata da incendi, siccità ed estati torride, Los Angeles sta lanciando un piano ambizioso per combattere il cambiamento climatico diventando la prima grande città americana che funziona interamente ad energia pulita, anticipando al 2035 l’obiettivo di avere un settore elettrico libero dal carbone. Gli ostacoli non mancano. È necessario un radicale, costoso e forse improbabile cambio dello stile di vita di abitanti abituati alla cultura dell’ auto e all’aria condizionata 24 su 24 (secondo uno studio per raggiungere il target il 38% delle famiglie dovrebbe passare ai pannelli solari, oltre sei volte il ritmo attuale).

Il piano poi incontro la fiera opposizione di sindacati importanti e gli attivisti temono che possa essere boicottato dall’industria dell’energia fossile. Ma, mentre i grandi del mondo si preparano al G20 di Roma e alla Cop26 di Glasgow, con le iniziative di Joe Biden sul clima ancora in stallo al Congresso, il sindaco dem di Los Angeles Eric Garcetti non intende aspettare. «Questo è il decennio decisivo per le nostre vite per molti aspetti. È troppo tardi per invertire il cambiamento climatico ma non è troppo tardi per mitigarlo», ha spiegato in una intervista al Washington Post il primo cittadino, dopo che in settembre il consiglio comunale ha approvato la scadenza del 2035 per la riconversione energetica verde, un decennio prima della data fissata inizialmente.