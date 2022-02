Mercedes​, studio per stazione di ricarica camion elettrici. Struttura di Wörth am Rhein dotata di pannelli fotovoltaici

La mobilità a zero emissioni avanza anche nel settore dell’autotrasporto, per questo Mercedes-Benz ha deciso di sviluppare e testare una stazione di ricarica dedicata ai camion elettrici, integrata con servizi di consulenza e di assistenza. Aperta in Germania dalla prossima estate, a Wörth am Rhein, nei pressi della fabbrica di produzione dell’eActros, l’area di rifornimento per mezzi pesanti EV disporrà di cinque pompe per veicoli pesanti e, tra l’altro, di pannelli fotovoltaici che permetteranno di ridurne l’impatto sull’ambiente in termini di utilizzo di energia e di produrre elettricità anche per il rifornimento dei veicoli.

Dalla Germania, in proposito, chiariscono: “Daimler Truck sta perseguendo lo sviluppo di un ecosistema integrato, che includa servizi di consulenza completi e infrastrutture di ricarica adeguate, per creare il modo migliore per accogliere i propri clienti di camion nel mondo della mobilità elettrica”, per questo sta allestendo un ‘parco di ricarica’ dimostrativo per mezzi pesanti “insieme a Netze BW Sparte Dienstleistungen, capofila del progetto e parte integrante di questa strategia. Qui, i clienti di camion potranno sperimentare in tempo reale stazioni di ricarica e concetti di ricarica di diversi produttori, con varie tecnologie. Inoltre, potranno anche lavorare con gli esperti in loco per sviluppare una soluzione adatta alla loro specifica applicazione”.