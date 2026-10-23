Michelin​ e CarpeCarbon, impianto per catturare la CO2 dall'aria a Cuneo. Capacità di 300 ton. l'anno

CarpeCarbon e Michelin Italiana avviano una collaborazione per realizzare nello stabilimento di Cuneo un impianto per catturare l'anidride carbonica direttamente dall'atmosfera e utilizzarla nei processi industriali. La struttura, con una capacità nominale di 300 tonnellate di CO2 all'anno, sarà il primo impianto su scala industriale della startup italiana integrato in un processo produttivo e dovrebbe entrare in funzione nella seconda metà del 2027. Il progetto prevede di utilizzare la CO2 catturata per sostituire una parte di quella attualmente acquistata da fornitori esterni e impiegata nello stabilimento Michelin, il più grande sito produttivo di pneumatici del gruppo nell'Europa occidentale. La quota non destinata all'utilizzo industriale sarà invece gestita da CarpeCarbon e avviata allo stoccaggio permanente, completando il processo di rimozione dall'atmosfera.

La tecnologia adottata, denominata Direct Air Capture (DAC), consente di estrarre la CO2 direttamente dall'aria. Il sistema sviluppato da CarpeCarbon è progettato per utilizzare calore a bassa temperatura, anche recuperato dai processi produttivi o prodotto da collettori solari termici, con l'obiettivo di contenere i consumi energetici. L'accordo segue la sperimentazione della tecnologia in un impianto pilota inaugurato a Torino nel dicembre 2025. Per CarpeCarbon, la collaborazione rappresenta un passaggio verso l'industrializzazione su più ampia scala: l'azienda punta a raggiungere una capacità complessiva di cattura di 5.000 tonnellate annue nel 2028-2029 e di 50.000 tonnellate dal 2030. Le due aziende sono entrate in contatto grazie alla Fondazione Michelin Sviluppo, impegnata a sostenere la crescita di nuove imprese e iniziative innovative sul territorio piemontese.