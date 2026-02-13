Milano, il Comune fa slittare a ottobre 2027 i divieti per moto inquinanti in Ztl Area B

Il Comune di Milano ha deciso di prorogare al primo ottobre 2027 il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C, le ztl cittadine, delle moto e motorini più inquinati. Il provvedimento in particolare riguarda motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. La scelta, spiega Palazzo Marino, è scaturita dall'analisi del parco attualmente circolante che ha subìto sostanziali variazioni rispetto alle previsioni originarie, in misura tale da consentire la modifica approvata. Infatti, nella città di Milano, in base a una rilevazione effettuata di recente, i motoveicoli rappresentano il 20,3% di tutti i mezzi circolanti, ma la maggior parte di essi ha una classe tecnologica recente, tra cui una quota significativa di mezzi elettrici.

Questi veicoli complessivamente contribuiranno, per l'anno 2026, alle emissioni di inquinanti contenuti e stimati rispettivamente nel 2% e nell'1%. Da qui la scelta di prorogare per un anno l'entrata in vigore dei divieti. Un altro provvedimento deciso dal Comune, su richiesta del Municipio 9, modifica la disciplina della Ztl Isola di prossima attivazione: sarà consentito l'accesso, il transito e la sosta ai motoveicoli e ciclomotori, in deroga ai divieti originariamente previsti, nella Zona a traffico limitato che sarà attiva dalle 19.30 alle 6 del mattino seguente. L'obiettivo è quello di alleggerire la pressione veicolare sulle località esterne al perimetro della Ztl, senza saturare gli spazi di sosta né congestionare l'area.