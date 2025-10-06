Mini Cooper E, Fiat 600e e Citroën ë-C3 in vetta ai test Green Ncap 2025. Le tre elettriche conquistano le 5 stelle

Green Ncap ha pubblicato i risultati della terza serie di test del 2025, proponendo una panoramica sulle auto più sostenibili in commercio. Dodici i modelli analizzati, tra elettriche, ibride, benzina e diesel, valutati non solo in termini di emissioni durante l'uso, ma anche considerando l'intero ciclo di vita del veicolo, dalla produzione allo smaltimento. Tra le elettriche, Mini Cooper E, Fiat 600e e Citroën ë-C3 si sono distinte ottenendo le 5 stelle, grazie a consumi contenuti e batterie di dimensioni moderate che ne migliorano l'efficienza e riducono l'impatto ambientale nella fase produttiva. La Mini, in particolare, ha registrato un consumo reale di 15 kWh/100 km, la Fiat 600e di 15,5 kWh/100 km, ma entrambe mostrano un'autonomia ridotta in condizioni climatiche fredde. La Citroën ë-C3, con un punteggio medio del 91%, si è posizionata allo stesso livello.

La Volvo EX30 ha ottenuto 4,5 stelle con un punteggio dell'89%, mentre la Mercedes EQE 350+ si è fermata a 4 stelle e al 70%. Tra le auto a combustione interna, spicca la Hyundai i20, alimentata a benzina, che ha totalizzato 3,5 stelle e il 60%, seguita dalla Bmw Serie 1 con 3 stelle e il 59%, un risultato considerato buono per veicoli di tipo tradizionale. Kia EV9, suv elettrico da oltre 2,7 tonnellate, ha ottenuto 3 stelle e un punteggio del 56%, penalizzata dal peso e dall'elevato consumo di risorse in produzione. Peggio ha fatto la Mazda CX-80 diesel, anch'essa suv a sette posti, ferma a 2 stelle e al 34%. Tra le altre valutazioni: Mazda CX-30 (2,5 stelle, 44%), Renault Rafale (3 stelle, 57%), VW Passat mild hybrid (3 stelle, 55%).

Questa sessione segna anche il debutto della «Valutazione sul Ciclo di Vita» (Cla), che permette di calcolare l'impatto ambientale complessivo di un'auto su una durata ipotetica di 16 anni e 240.000 km, considerando tutte le fasi, dall'estrazione delle materie prime alla produzione della batteria, dalla manutenzione al riciclo. Per le elettriche, viene valutata anche l'esperienza d'uso, includendo aspetti pratici come i tempi di ricarica e l'efficienza del riscaldamento abitacolo in inverno con l'obiettivo di offrire uno sguardo più realistico e completo sull'impronta ambientale delle auto moderne, mettendo in luce come efficienza, emissioni e sostenibilità dipendano fortemente da tecnologia, contesto produttivo e condizioni d'uso.