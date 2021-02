Mobilità verde: Cortina si muove su Quattro Anelli. Ai mondiali di sci una flotta di vetture elettriche made in Audi

CORTINA - In attesa del matrimonio a cinque anelli, quelli dell’Olimpiade invernale del 2026, Cortina d’Ampezzo sposa i Campionati Mondiali di sci alpino con i quattro anelli. Che sono quelli del simbolo di Audi, costruttore con il quale ha un accordo di esclusiva merceologica. L’intesa, che va avanti dal 2017 e che prosegue almeno fino alla fine del 2021, ha portato l’elettrificazione nella località dolomitica.

Nella famosa località turistica bellunese, la sola filiale nazionale del brand premium tedesco – che controlla anche altri marchi italiani come Lamborghini e Ducati – ha realizzato 10 colonnine di ricarica dedicate. Altre tre, di cui una rapida, sono state installate in collaborazione con Enel X, con la quale condivide ancora per questa stagione l’avventura in Formula E. Audi Italia sostiene anche la H-Farm, il campus tecnologico più grande d’Europa, che proprio a Cortina analizza ed elabora una serie di eco-dati grazie a un Osservatorio Ambientale.

La stessa filiale nazionale della casa di Ingolstadt supporta i mondiali di Sci Alpino attraverso la convenzione con la Fondazione 2021 che ne ha portato avanti la candidatura. Nel corso della rassegna assicura gli spostamenti sostenibili con una flotta di venti Audi elettrificate. La gamma comprende le versioni plug-in delle Audi A6, A7 e Q5 e la e-tron (l’auto più venduta in assoluto in Norvegia nel 2020) ed e-tron Sportback a zero emissioni, anche in declinazione S, ossia ad alte prestazioni.

L’accordo con l’amministrazione municipale prevede che quelle con le insegne dei Quattro Anelli siano le auto ufficiali. In occasione dei molteplici eventi che si tengono nella “regina delle Dolomiti”, come gli incontri con l’autore della rassegna “Una montagna di libri” o quando si tiene la “Cortina fashion week”, i protagonisti viaggiano a bordo dei veicoli della gamma elettrica, la e-tron. Audi Italia ha investito sulla località anche con la riqualificazione territoriale dell’ex eliporto che si trova nella zona di Fiames. A 4 chilometri dal centro è stata realizzata un’area per i test di “sportività sostenibile”, un proving ground. Si tratta di un centro riservato all’esperienza di guida per le varianti ad alta elettrificazione del costruttore premium tedesco. Nel corso della stagione invernale la lunghezza del tracciato, ghiacciato o innevato, dipende da temperature e condizioni meteo, ossia tra circa 1.000 e 1.700 metri.

L’anello, che durante la competizione iridata ospita anche la stazione di ricarica mobile di Audi Ag in grado di ricaricare simultaneamente fino a 8 automobili, è aperto anche durante la stagione estiva ed è anche una attrazione turistica. In occasione dei Campionati di sci alpino, nella centralissima piazza Roma, Audi ha anche esibito per la prima volta al pubblico di non addetti ai lavori il prototipo della nuova Rs e-tron GT, il modello di serie più potente mai prodotto dalla casa dei Quattro Anelli. Si tratta di una delle 25 macchine a zero emissioni della prima grande offensiva green, quella che si completa nel 2025.